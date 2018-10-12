تركي آل الشيخ: الأخضر بحاجة لرأس حربة وتأثير دورينا القوي بان

المواطن - محمد سمعه

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رضاه التام على أداء المنتخب السعودي أمام البرازيل، رغم خسارة الأخضر بثنائية دون رد في البطولة الرباعية.

وقال آل الشيخ: مستوى جيد ونحتاج رأس حربة، لا يوجد لدينا رأس حربة صريح.. مبروك البرازيل وهارد لك لمنتخبنا.

وأضاف آل الشيخ: ابتدأ يبان تأثير الدوري القوي على منتخبنا، وأتمنى نتطور أكثر وأكثر.

ويذكر أن المنتخب السعودي تقابل مع منتخب البرازيل على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

سيواجه المنتخب السعودي يوم الاثنين المقبل، المنتخب العراقي على ملعب جامعة الملك سعود في البطولة الرباعية.

سجل كل من جابرييل خيسوس وأليكس ساندرو هدفي فوز المنتخب البرازيلي في شباك المنتخب السعودي.

طُرد الحارس محمد العويس من مباراة السعودية والبرازيل بعد لمسه للكرة خارج منطقة الـ18 بشكل متعمد.