تركي آل الشيخ: الحمدان موهبة أراهن عليها .. ياليت بيتزي يضمه

المواطن - محمد سمعه

طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول بالدفع باللاعب الصاعد عبدالله الحمدان.

وقال آل الشيخ: عبدالله الحمدان نجم وموهبة، أراهن عليها إن شاء الله للكرة السعودية، ليت بيتزي يعطيه فرصة في المنتخب .. محيسن الجمعان شارك مع المنتخب وهو بسن الـ16 على ما أعتقد.

ويذكر أن عبدالله الحمدان يتواجد حاليًا مع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، والذي يُعسكر في إندونيسيا حاليًا للاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عاماً.

وكان الحمدان تألق وسجل هدفي الفوز للمنتخب السعودي بالأمس في شباك منتخب إندونيسيا في مباراة ودية جمعت بين الفريقين.