تركي آل الشيخ مستاء من تصريحات عموري : غير مقبولة وأرجو تدخل الهلال

المواطن - محمد سمعه

أبدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عدم رضاه على التصريحات التي أدلى بها الإماراتي عمر عبد الرحمن، نجم الهلال، لوسائل الإعلام بالأمس.

وقال آل الشيخ: غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبد الرحمن ” عموري” في قناة دبي، وأرجو من الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات، ليس من المقبول التجاوز على نادي العين الشقيق.

وكان عموري صرح في تصريحات إعلامية قائلًا بأن غانم الهاجري، رئيس نادي العين الإماراتي، لم يكن يرغب في استمراره بالفريق العيناوي.

وأضاف عموري بأن نادي العين كان يحاول مضايقته بمنعه من الاحتراف الأوروبي، بالإضافة إلى أن إدارة العين ماطلت في المفاوضات مع إدارة الهلال لانتقال عموري للزعيم.