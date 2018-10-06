تركي آل الشيخ: 6 أجانب شاركوا بيقولوا غيرت القانون بين الشوطين

المواطن - محمد سمعه

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رأيه حول دفع الهلال بستة لاعبين أجانب خلال مباراة الزمالك المصري في بطولة السوبر المصري السعودي.

وقال آل الشيخ: الآن 6 أجانب لعبوا.. بيقولون غيرت القانون بين الشوطين… باخت.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر بيانًا أكد أن مشاركة اللاعبين الأجانب للهلال أو لنادي الزمالك مُصرح بها وفق العدد المسموح به طبقًا للقوانين الرياضية في البلدين.