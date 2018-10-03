تركي العواد: اتحاد القدم علاقته كبيرة مع الأندية وسيتواصل معهم

المواطن - محمد سمعة

أكد تركي العواد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن علاقة اتحاد القدم مع الأندية المحلية ستكون أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث تركي العواد في المؤتمر الصحفي لاتحاد القدم الجديد قائلًا: علاقة الأندية مع الاتحاد ستكون علاقة أكبر وسيكون التنسيق دائمًا وسنعمل مع الأندية في كل شيء وسنفعل مبادرتنا بالتواصل مع الأندية.

وأضاف تركي العواد: مجلس إدارتنا يضم أعضاء من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية والعنصر النسائي سيكون إضافة كبيرة لنا والجميع في حالة من التفاعل والتفاهم.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم أقرت اليوم بفوز قصي الفواز برئاسة اتحاد القدم بالتزكية.