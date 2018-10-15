تسجيل هدفين شعار هدافي الأخضر في مواجهات العراق

المواطن - محمد سمعة

تُعتبر مواجهات المنتخب السعودي ضد المنتخب العراقي سواء كانت مباريات رسمية أو ودية قوية وتتمتع بالإثارة.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على تويتر أبرز هدافي المنتخب السعودي في تاريخ مواجهات المنتخب العراقي.

والهدافون هم” عبدالله الشيحان لاعب نادي الهلال السابق والذي سجل هدفين، أما النجم ناصر الشمراني مهاجم الشباب الحالي فسجل هدفين، وسجل اللاعب محمد عبد الجواد لاعب الأهلي السابق هدفين، أما نواف العابد لاعب الهلال فسجل هدفين”.

وستقام مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وكانت آخر مباراة أقيمت بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي كانت لقاء وديًا وأقيمت يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي في مدينة البصرة العراقية وانتهت وقتها بفوز العراق برباعية مقابل هدف.