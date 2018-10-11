تشغيل تجريبي لأجهزة الخدمة الذاتية في جوازات مطار الملك خالد

المواطن - الرياض

بدأت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني يوم أمس الأربعاء التشغيل التجريبي لأجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر في صالات الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ودشن الخدمة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والمشرف العام على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، بحضور مدير عام مركز المعلومات الوطني المكلف الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض سامي بن إبراهيم الحسيني ومدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، ومدير جوازات مطار خالد الدولي العميد محمد بن نايف الهباس.

وأكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن أجهزة الخدمة الذاتية مخصصة لإنهاء إجراءات المسافرين وهي عبارة عن نظام متكامل يستطيع المسافر من خلاله تسجيل دخوله أو خروجه من المملكة آلياً بكل يسر وسهولة دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن النظام يتكون من أجهزة الخدمة الذاتية التي تستخدم من قبل المسافرين، وجهاز مراقبة يتم استخدامه من قبل موظف الجوازات لمراقبة أجهزة الخدمة الذاتية وإدارتها.

ويقرأ جهاز الخدمة الذاتية بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية والحصول على بيانات المسافر، ومن ثم يتم فحص هذه البيانات والتقاط صورة المسافر وبصماته للتحقق من هويته وفي حالة عدم وجود أي ملاحظة على المسافر ونجاح عملية التحقق، يقوم جهاز الخدمة الذاتية بطباعة إيصال يؤكد عبور المسافر من خلال الجهاز، أما في حال فشل إحدى الخطوات فيعرض الجهاز رسالة للمسافر بالتوجه إلى موظف الجوازات ليتمكن من خدمته، بينما يستخدم جهاز المراقبة من قبل موظف الجوازات لمراقبة عمل الأجهزة ومعرفة المعلومات عن المسافر الذي يستخدم الجهاز.

وأكد اللواء اليحيى أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة تجريبية في جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد نجاح التجربة سيتم التوسع بتطبيقها في كافة منافذ المملكة، مبيناً سعي المديرية العامة للجوازات لتطوير كافة خدماتها الإلكترونية للمواطن والمقيم وتسهيل إجراءاتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.