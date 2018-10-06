تشيكي يُدير مباراة القادسية والوحدة اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحُكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة القادسية والوحدة اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة القادسية والوحدة اليوم، التشيكي بافل كرالوفيتش، ويُساعده كل من مارتن ويلشيك وإيفو ندورنيك، والحكم الرابع النرويجي سيفين موين، وحكم الفيديو الويلزي سيمون لي إيفانز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الوحدة، مساء اليوم السبت، على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ويسعى الفريق القدساوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز بالمباراة، فيما يأمل فارس مكة تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 4 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط.