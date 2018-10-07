تصريحات صادمة من مورد أغذية للمطاعم: 40 % من الوجبات منتهية الصلاحية!

المواطن - عبدالرحمن دياب

فجر مورد أغذية، يدعى عمر بن عبدالعزيز، حقيقة صادمة بشأن المواد الغذائية التي تعتمد عليها وجبات المطاعم.

وقال عبدالعزيز في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن “40% من وجبات المطاعم تعتمد على المكونات منتهية الصلاحية، والطعام مُعاد التدوير”.

وأضاف أن بها تواريخ منتهية ومواد يعاد تدويرها داخل المطعم نفسه، أي من لا يُكمل وجبته يتم تقديم نفس الوجبة إلى زبون آخر، كما أن هناك محلات أسماك ولحوم تتحايل في بعض تواريخ التوريد ويضعون بهارات ومُحسنات حتى لا يلاحظ أحد هذا.

تابع أن هناك سوقًا موازية وهم موظفون حكوميون لا يوجد لديهم وقت لإدارة المطعم فيتركونه للعمالة وهؤلاء يريدون الربح بأكبر مكسب في أقل وقت، ليتم تدوير مواد غذائية منتهية الصلاحية وتُباع في بعض المطاعم بدون فواتير وبسعر زهيد.

وأردف: “المطاعم تعتمد على السلع الغذائية واللحوم والدجاج الفاسد الذي توقع عليه لجان البلديات بالإتلاف، والناس تعبت وهي تصور ولا تجد نتيجة!”.

وقال عبدالعزيز: “الأغنام والماشية المريضة تدوّر في الفجر بأسواق الأغنام، وتذبح خارج المسالخ، و99.99% من اللحوم التي تأكلونها من المطاعم لحوم كبيرة من 8- 10 سنوات”.