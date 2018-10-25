تصريحات ولي العهد تقفز بسوق الأسهم السعودية 3%

المواطن - الرياض

حققت سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية مطلع تعاملات اليوم الخميس، وذلك في أول جلسة لها بعد تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وما حمله من توقعات قوية وإيجابية حول أداء الاقتصاد.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق بأكثر من 3%، ليمحو تقريباً كافة الخسائر التي تكبدها خلال الجلسات السابقة، حيث ارتفع بأكثر من 225 نقطة، بتداولات قوية فاقت الملياري ريال، خلال الساعة الأولى من التداولات.

ودعم قطاع المواد الأساسية المؤشر الرئيسي للسوق، حيث ارتفع القطاع بنسبة 3%، وتجزئة السلع الكمالية 3.64%، الخدمات التجارية والمهنية 1.84، وقطاع النقل بأكثر من 1.6%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.80%، والبنوك 4.15%.

وكان ولي العهد قد توقع أمس وصول حجم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنهاية العام الحالي إلى 400 مليار دولار، مؤكداً أن الإصلاحات الأخيرة عكست أرقاماً مهمة، من أبرزها تضاعف إيرادات الدولة غير النفطية بنحو 3 مرات في ميزانية المملكة.