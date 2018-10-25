تصنيف فيفا للمنتخبات .. بلجيكا في الصدارة وفرنسا تحتل الوصافة

المواطن - محمد سمعه

احتل المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم صدارة المنتخبات العالمية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر أكتوبر الجاري.

وجاء منتخب بلجيكا في المركز الأول برصيد 1733 نقطة، أما المنتخب الفرنسي بطل مونديال 2018 فاحتل المركز الثاني برصيد 1732 نقطة.

ويذكر أن منتخب البرازيل احتل المركز الثالث، ثم جاء منتخب كرواتيا في المركز الرابع، وتقدم المنتخب الإنجليزي مركزًا ليحتل المركز الخامس.

وتراجع منتخب الأوروغواي مركزًا ليحتل المركز السادس، ثم تواجد المنتخب البرتغالي في المركز السابع.

وحافظ كل من المنتخب السويسري والمنتخب الإسباني على تصنيفهما منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث يتواجد المنتخب السويسري في المركز الثامن، بينما يتواجد منتخب إسبانيا في المرتبة التاسعة.

أما المنتخب الدنماركي فاحتل المركز العاشر برصيد 1584 نقطة.

يذكر أن المنتخب البلجيكي كان احتل المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد الفوز على منتخب إنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة هدفين دون رد.

أما منتخب فرنسا تُوج بلقب كأس العالم بعد الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين في لقاء كان أقيم على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

وكان منتخب بلجيكا حقق إنجازه الأبرز في مونديال روسيا باحتلاله المركز الثالث، متفوقًا على إنجازه والذي حققه في مونديال 1986 بالمكسيك عندما احتل المركز الرابع.