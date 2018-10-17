تطبيق البصمة في التعليم لضبط الحضور والانصراف اعتبارًا من الأحد

المواطن - الرياض

قررت وزارة التعليم تفعيل العمل بالنظام الإلكتروني البصمة لضبط الحضور والانصراف لمنسوبي ديوان الوزارة اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 12-2-1440 هـ.

وطبقًا لصورة التعميم الصادر عن وزير التعليم فإن التطبيق سيقتصر على ديوان الوزارة ولن يشمل المدارس أو الإدارات التعليمية في هذه المرحلة.

وأوضح وزير التعليم في التعميم المؤرخ بتاريخ 8/2/14400 هـ فإن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق متطلبات رؤية 2030 وتفعيلًا للوائح الحكومة الإلكترونية.

وجاء في التعميم : وحيث اقتضت مصلحة العمل تطبيق آلية الحضور والانصراف الإلكتروني فقد تقرر تفعيل العمل بالنظام الإلكتروني (البصمة) لمنسوبي ديوان الوزارة لإثبات الحضور للعمل والانصراف منه اعتبارا من يوم الأحد ١٢/٢/١٤٤٠ ، وألزم التعميم الجميع العمل به وتطبيقه بفعالية.

هذا ولم يصدر بعد أي تأكيد أو نفي من متحدث التعليم مبارك العصيمي حول هذا التعميم.