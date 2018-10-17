تطبيق لآيفون يُسجل للشرطة تلقائيًّا دون علمها يثير جدلًا

المواطن - متابعة

أثار تطبيق لهواتف آيفون يحمل اسم “الشرطة” أو “Police” جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتيح لمستخدمي أبل التسجيل تلقائيًّا وبشكل مباشر لعناصر الشرطة دون علمهم وتوثيق ما يحدث في فيديو، وإرساله إلى الأصدقاء.

وتمكن مطور يدعى روبرت بيترسون من أريزونا من الاستفادة من تطبيق الاختصارات “Shortcuts” الذي يعد أكبر ميزة في نظام آي أو إس 12، الذي يسمح للمستخدم بإنشاء اختصار معين وإضافته إلى خدمة “سيري” لتنشيطه وتفعيله بأمر صوتي “Hey Siri”، أو النقر على زر.

وبمجرد أن يقول المستخدم: “مرحبًا سيرى، أنا موقوف حاليًّا”، ينشط الاختصار، ويُوقف الموسيقى إذا كان المستخدم يستمع إلى أغنية ويقلص سطوع الشاشة، ويُفعل وضعية “عدم الإزعاج”، لتبدأ العمل والتسجيل وإرسال رسالة سريعة إلى صديق أو قريب حُدّد سابقًا من جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم.

وبمجرد إيقاف المستخدم للتسجيل، تُرسل رسالة أو بريد إلكتروني يتضمن مقطع الفيديو إلى جهات الاتصال المحددة مسبقًا، وتُحفظ على خدمة “دروب بوكس” أو “آي كلاود درايف”، حسب ما ورد في موقع “بيزنس إنسايدر”.