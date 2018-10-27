تطورات مفقود حي الياسمين.. هبة جماعية تثلج الصدور

المواطن - الرياض

أكد ذوو الطفل مفقود الياسمين محمد بن طارق السند، الذي اختفى أمس في ظروف غامضة، العثور عليه بصحة جيدة.

وكانت الجهات الأمنية بالرياض قد تلقت، مساء أمس، بلاغًا عن فقدان الطفل محمد بن طارق السند 11 عامًا.

وأوضح أهالي الطفل أنه خرج من منزل ذويه عند الساعة الثالثة عصرًا ولم يعد، وذلك بحي دانة الياسمين الواقع شمال طريق الملك سلمان.

وحثّ ذووه جميع المواطنين على التعاون مع الجهات الأمنية بالبحث عنه وتبليغ الجهات المختصّة. وذكر ذوو الطفل أنه خرج من منزل أهله حوالي الساعة الثالثة عصرًا ثم اختفى في ظروف غامضة.

ودشن مغردون وسم “مفقود الياسمين”، حيث انهالت التعليقات بشكر هذه الجهود المباركة والهبة الجماعية للبحث عن الطفل.

وغردت آمال بقولها: “نمت وأنا أدعي، وكل اللي ببالي كان هو شعور أمه ساعتها، الحمد لله أنهم لقوه، الله لا يورينا مكروه بمن نحب”.

بينما نشر إبراهيم الناشري مقطع فيديو للبحث عن الطفل وعلق عليه بقوله: “الحمد لله على سلامة وعودة مفقود الياسمين الطفل محمد السند، الهبة الجماعية للبحث عنه تثلج الصدر”.

الحمد لله على سلامة وعودة #مفقود_الياسمين الطفل محمد السند

الهبة الجماعية للبحث عنه تثلج الصدر مجتمعنا كله خير pic.twitter.com/oLGFeYOS7U — ابراهيم الناشري (@i_nashri) October 27, 2018