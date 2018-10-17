تعاون سعودي إماراتي لتعزيز مبادرات التحوّل الرقمي

المواطن - الرياض

وقعت شركة “عِلم”، الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المبتكرة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة إنجازات الإماراتية لنظم البيانات، بما يعكس العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات؛ بهدف استكشاف فرص الأعمال المشتركة بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في أسبوع جيتكس للتقنية 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي: إننا نعمل باستمرار على تطوير برامج مبتكرة من أجل تعزيز خبرتنا في مجال توفير الخدمات والتقنيات الرقمية الرائدة للقطاعين العام والخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تعزز من دفع عملية التحول الرقمي من خلال التركيز على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وأضاف أن توقيع “عِلم” لهذه الاتفاقية يأتي في إطار إستراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالها بالمنطقة، موضحًا أن “عِلم” ستوفر جميع خبراتها في المجال التقني والأعمال الرقمية، وسترسخ طاقتها الوطنية في كافة المجالات لدعم هذه الاتفاقيات، كما تسعى للاستفادة من شراكاتها والتطلع إلى فرص مستقبلية في السوق الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات السيد خالد الملحي أن توقيع الاتفاقية مع شركة (عِلم) سوف يساهم في تعزيز مسيرة التعاون نحو التحوّل الرقمي الشامل في المنطقة، وتبادل الخبرات في مجال الخدمات والتقنيات الرقمية الرائدة بين السعودية والإمارات، مبينًا أن منصة تبادل المعلومات الناشئة عن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تقديم الحلول التقنية للمؤسسات وتمكينها من التركيز بشكل أكبر على أعمالها الأساسية.