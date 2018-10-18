تعديل مباريات الأهلي والنصر والهلال في الدوري

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعديل عددٍ من مباريات أندية الأهلي والنصر والهلال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن قرار لجنة المسابقات، جاء بسبب مباريات الأهلي والنصر والهلال في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال.

ويأتي قرار لجنة المسابقات بتعديل مواعيد المباريات بعد التنسيق مع أندية الأهلي والنصر والهلال، وإدارة التشغيل والفعاليات بوكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة للرياضة.

وسيواجه النادي الأهلي نظيره الفتح، يوم الخميس الموافق 25 من شهر أكتوبر بدلًا من الجمعة، فيما سيلعب مع الرائد، يوم السبت الموافق 8 من ديسمبر بدلًا من الجمعة.

وسيلعب الهلال مع الاتحاد يوم الخميس الموافق 25 من شهر أكتوبر بدلًا من السبت، فيما سيواجه أُحد، يوم الأربعاء الموافق 12 من ديسمبر المقبل بدلًا من الجمعة 30 نوفمبر، وسيلتقي مع الحزم، يوم السبت الموافق 15 ديسمبر بدلًا من الخميس.

وسيلتقي فريق النصر مع الفيحاء، يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أكتوبر بدلًا من الخميس، ويواجه الشباب، يوم الجمعة 23 نوفمبر بدلًا من السبت، ويلعب مع الوحدة، يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر بدلًا من السبت.

وأجرت لجنة المسابقات تعديلًا على عدد من المباريات الأخرى، حيث سيواجه أُحد فريق القادسية، يوم الاثنين 17 ديسمبر بدلًا من الجمعة، وسيلعب الشباب مع أُحد، يوم الخميس 6 ديسمبر بدلًا من الجمعة.

ومن المُقرر أن يواجه القادسية فريق التعاون، ويلعب الفيحاء مع أُحد، يوم السبت الموافق 22 من شهر ديسمبر.