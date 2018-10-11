تعديل وزاري في الأردن يطال 12 حقيبة

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أعلن رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، اليوم الخميس، عن تعديل وزاري يعزز قبضة حكومة التكنوقراط المكلفة بالإسراع في إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ولازمة لإنعاش النمو.

وصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز جاء فيه : “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

1. يعين المهندس رائد مظفر أبو السعود وزيراً للمياه والري.

2. يعين الدكتور بسام سمير التلهوني وزيراً للعدل.

3. تعين السيدة مجد محمد شويكه وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

4. يعين الدكتور عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

5. يعين المهندس فلاح عبدالله العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

6. تعين السيدة بسمة موسى إسحاقات وزيراً للتنمية الاجتماعية.

7. يعين الدكتور غازي منور الزبن وزيراً للصحة.

8. يعين إبراهيم صبحي الشحاحده وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة.

9. يعين الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب.

صدر عن قصرنا، رغدان العامر في2 صفر سنة 1440 هجرية، الموافق 11 تشرين الأول سنة 2018 ميلادية”.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته منار الدباس.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتباراً من 11-10-2018:

1. الدكتور عادل عيسى الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

2. السيدة هاله نعمان “بسيسو لطوف” وزير التنمية الاجتماعية.

3. الدكتور محمود ياسين الشياب وزير الصحة.

4. المهندس يحيى موسى كسبي وزير الأشغال العامة والإسكان.

5. السيد نايف حميدي الفايز وزير البيئة.

6. السيدة مجد محمد شويكه وزير تطوير القطاع العام.

7. المهندس خالد موسى الحنيفات وزير الزراعة.

8. الدكتور عوض “أبو جراد المشاقبه” وزير العدل.

9. المهندس منير موسى عويس وزير المياه والري.

10. الدكتور عزمي محمود محافظة وزير التربية والتعليم.

11. السيد مكرم مصطفى القيسي وزير الشباب.

12. السيدة بسمة محمد النسور وزير الثقافة.