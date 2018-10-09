تعرض للضرب.. محققو ميامي يكشفون تفاصيل مقتل مبتعث فلوريدا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

عثرت الشرطة الأميركية على مبتعث طالب بجامعة ميامي ميتًا في شقة كورال جابلز، كما وجدت مجموعة من العلامات التي تفيد بوجود اعتداء عليه.

وحسب ما جاء في صحيفة ميامي هيرالد الأميركية، فإن المبتعث ياسر أبو الفرج، البالغ من العمر 23 عامًا، عاش في عقار رقم 6500 من شارع سانتونا، وهو طالب في جامعة ميامي.

وحسب ما جاء في تصريحات مسؤولي الشرطة الأميركية، فإنه تم العثور على علامات متعددة تشير إلى تعرضه لضربات، مؤكدين أن التحقيقات لا تزال تسير على قدم وساق في القضية .

وجاء أبو الفرج إلى جامعة ميامي في مايو 2015 من مسقط رأسه في جدة، لدراسة الهندسة المعمارية.

وأبرزت الصحيفة الأميركية مدى عشق المبتعث أبو الفرج لمدينة ميامي، حيث كان قد كتب عبر إحدى مشاركته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أحب ميامي لأنه يمكن الذهاب في رحلة بالدراجة في أي وقت وفي أي مكان”.

وفي إطار حرصها على معرفة تفاصيل الواقعة، خصصت الشرطة الأميركية أرقامًا للتواصل مع الأشخاص الذين لديهم معلومات تتعلق بحياة أبو الفرج أو صدقاته، كما أنها أعلنت استعدادها لمقابلة أي شخص يعرف معلومات عن المبتعث.