تعرف على أحدثها.. عيوب هاتف أيفون XS الجديد عرض مستمر

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

حاولت شركة أبل الأميركية تفادي الوقوع في أخطاء جديدة بعد ظهور عدد من المشكلات في هاتفها الذكي الجديد أيفون XS، والذي تم الكشف عنه خلال محفل الشركة الأميركية العملاقة السنوي الشهر الماضي.

وحسب تقرير من مجلة فوربس الأميركية، فإن أول عيوب هاتف أيفون XS الجديد كان الضعف الواضح على مستوى سرعة إعادة شحن البطارية.

وقالت المجلة الأميركية إن أبل حاولت تدارك هذا الخطأ عن طريق إصدار تحديث جديد للنسخة الجديدة من نظام التشغيل iOS الشهيرة والتي أتت باسم “iOS 12.0.1”.

وبالفعل استطاع التحديث الجديد للهواتف الذكية أن يسهم في تسريع وتيرة شحن البطارية للهواتف الذكية، والتي كانت تستغرق 3.5 ساعة تقريبًا لإعادة شحن البطارية بالكامل، وذلك عن طريق استخدام الشاحن السلكي.

اعتماد هواتف أبل أيفون الجديدة على الشحن اللاسلكي عبر وحدة تُباع في مراكزها التجارية بـ70 دولاراً تقريبًا هو ما أضعف قدرات الهاتف على إعادة الشحن بالوسائل العادية.

وخسرت أبل الرهان على الشحن السريع لبطاريتها، لا سيما وأن بعض هواتف سامسونغ قد لا تستغرق 45 دقيقة لإعادة شحن البطارية الفارغة.

وعلى الرغم من حل مشكلة الشحن في هاتف أيفون XS، فإن التحديث الأخير لنظام التشغيل احتوى أيضًا على مشكلات فنية ضخمة، كان أبرزها أن بعض النسخ القديمة والحديثة من هواتف أيفون لم تتمكن من إرسال أو استقبال مكالمات لفترة من الوقت.

وعادت أبل مجددًا لتتدارك الموقف بعد ظهور تلك المشكلة على نطاق واسع، وذلك عبر تحديث آخر من نظام التشغيل، وهو ما أسهم في اختفاء المشكلة بشكل كلي في الأيام القليلة الماضية.