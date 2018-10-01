تعرف على أسباب اهتزاز محرك السيارة خاصة عند بداية تشغيله

المواطن- الرياض

مع مرور الوقت يتعرض محرك السيارة إلى العديد من الأعطال، نظراً لأن جميع عمليات تشغيل السيارة تدور حول أجزائه، وتعرضه لضغوط وحرارة شديدة بصفة مستمرة.

ويؤكد خبراء السيارات أن أحد الأعطال الشائعة التي تصيب المحرك هو إصابته باهتزازات عند بداية تشغيله، وتختفي عند وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة.

وتتعدد أسباب ظهور اهتزازات في المحرك عند بداية التشغيل، ومن هذه الأسباب وجود خلل أو تلف في أحد البخاخات، حيث يؤدي هذا الخلل إلى عدم انتظام عملية الاحتراق في بعض الأحيان، مما يسبب اهتزاز المحرك خاصة في بداية التشغيل.

ويمكن اكتشاف البخاخ التالف الذي يسبب اهتزاز المحرك عبر طريقة بسيطة، وذلك من خلال فصل فيشة البخاخات كل واحد على حدة والاستماع لصوت واهتزاز المحرك عند نزع كل فيشة، ستلاحظ أن البخاخات السليمة عند نزع الفيشة عنه يصدر المحرك صوت مغاير، أما البخاخ التالف عند نزع الفيشة عنه فلن يتغير صوت المحرك.

كما يؤدي وجود خلل في اختلاف نسبة الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق في المحرك، إلى اهتزاز المحرك خاصة في بداية التشغيل، ويجب في هذه الحالة تنظيف فلتر الهواء لحل هذه المشكلة.

وتوجد بعض الأجزاء الهامة التي تسبب اهتزاز المحرك في حال تلفها، ومنها البوجيهات والكويلات والثروتل، كما أن عدم الاهتمام بالصيانة الدورية وتغيير الفلاتر تسبب ارتجاج المحرك.