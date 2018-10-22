تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت

2018/10/22
الساعة 8:03 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الكويت مبلغ 11.97 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.98 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.48 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.98 دينار، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.99 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 5.99 دينار.

أما أسعار أوقية الذهب فسجلت 372.42 دينار، وسجلت أسعار جنيه الذهب 83.83 دينار، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 11,975 دينارًا.


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