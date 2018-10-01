تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الكويت 11.63 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.67 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.18 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.73 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.79 دينار.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 5.82 دينار، كما سجلت أسعار أوقية الذهب 361.84 دينار، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 81.44 دينار.