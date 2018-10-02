تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 11.61 دينار لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 10.64 دينار.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 10.16 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 8.71 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 6.77 دينار.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 5.81 دينار، وسجلت أسعار أوقية الذهب 361.10 دينار، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 81.28 دينار.