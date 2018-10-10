تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء

شهدت أسعار العملات مقابل الريال في السعودية اليوم الأربعاء حالة من التباين، وفيما يلي أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7748 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0208 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9796 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.2085 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7954 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.6164 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9473 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 316.7053 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2850 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3443 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 401.5788 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.7034 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3699 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3956 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5276 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3390 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 153.5486 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7396 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3260 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7541 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.6627 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4838 فرنك جيبوتي