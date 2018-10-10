تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء

المواطن - عبدالرحمن دياب

شهدت أسعار العملات مقابل الريال في السعودية اليوم الأربعاء حالة من التباين، وفيما يلي أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7748 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0208 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9796 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2085 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7954 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.6164 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9473 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 316.7053 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2850 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3443 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 401.5788 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7034 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3699 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3956 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5276 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3390 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 153.5486 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7396 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3260 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7541 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.6627 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4838 فرنك جيبوتي