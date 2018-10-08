تعرف على أسعار تذاكر مباراة السعودية والبرازيل

المواطن - محمد سمعة

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي والمنتخب البرازيلي في البطولة الرباعية الدولية.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي حيث سيكون سعر التذكرة فئة موحدة للأفراد 30 ريالاً، بينما سيكون قيمة التذكرة فئة موحدة للعائلات 30 ريالاً.

أما سعر تذكرة المنصة للأفراد 850 ريالاً، بينما المنصة للعائلات هو 650 ريالاً.

وستُقام مباراة السعودية والبرازيل يوم الجمعة المقبلة، على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

يذكر أن البطولة الرباعية الدولية يُشارك فيها المنتخب العراقي والمنتخب الأرجنتيني رفقة الأخضر والمنتخب البرازيلي.

تبدأ الدورة الرباعية في الحادي عشر من أكتوبر الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق الـ16 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب السعودي تعادل في آخر مباراة دولية له، أمام منتخب بوليفيا وديًا في شهر سبتمبر الماضي.