تعرف على أكثر 5 لاعبين تسديدًا هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يشهد الموسم الحالي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من اللاعبين في الجانب الهجومي سواء على صعيد الأهداف أو التسديدات.

وفي الوقت الذي يتنافس فيه العديد من النجوم على صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، يُعاني البعض الآخر من سوء حظ، وفي مقدمتهم السوري عمر السومة الذي سجل هدفين فقط، رغم كثرة تسديداته مع الأهلي.

وكشف موقع الإحصاءات الشهير “sofascore”، عن قائمة أكثر 5 لاعبين تسديدًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 6 جولات على انطلاقه، وجاء السومة في المقدمة بـ23 تسديدة، إلا أن سوء الحظ حرمه من تسجيل مزيد من الأهداف.

وحل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز في المركز الثاني بـ18 تسديدة، ونجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، فيما سدد الفنزويلي رومولو أوتيرو، المحترف في صفوف الوحدة 18 تسديدة، ويملك هدفًا وحيدًا.

وجاء البرازيلي لوكاس ريبامار في المركز الرابع بقائمة الأكثر تسديدًا هذا الموسم، حيث يملك 17 تسديدة على المرمى مع نادي أُحد، يليه مواطنه فرنانداو المحترف في صفوف فرق الوحدة، بـ16 تسديدة.

وينفرد الاتفاقي الأرجنتيني كريستيان غوانكا بصدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 أهداف، ويليه 5 لاعبين بـ4 أهداف، وهم الهلالي غوميز، أحمد موسى، ناصر الشمراني، وثنائي التعاون هيلدون راموس، ولياندر تاوامبا.