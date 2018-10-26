تعرف على الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم

تعرف على الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم

2018/10/26
الساعة 1:15 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

أوصت الجمعية الألمانية لعلاج ارتفاع ضغط الدم المرضى بقياس ضغط الدم بانتظام في المنزل أيضاً صباحاً ومساءً في نفس التوقيت.

وأوضحت أنه ينبغي أخذ قسط من الراحة لمدة 5 دقائق قبل القياس، ثم إجراء القياس جلوساً، مع مراعاة عدم التحدث أو الحركة.

وبعد ذلك ينبغي إجراء القياس مجدداً بعد مرور دقيقتين تقريباً، علما بأن قيمة القياس الثانية غالباً ما تكون منخفضة، وهي القيمة، التي ينبغي تدوينها في سجل القيم.

وتعد القيمة 120/80 مللي زئبق طبيعية، بينما يعتبر الضغط مرتفعاً بدءاً من قيمة 140/90.

وأشارت الجمعية إلى أنه عند استخدام جهاز المعصم لقياس ضغط الدم ينبغي مراعاة ثني الذراع بحيث يكون الجهاز في مستوى ارتفاع القلب، وذلك تجنباً لإجراء قياس خاطئ. وكبديل يمكن استخدام جهاز العضد.


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