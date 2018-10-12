تعرف على القيمة السوقية للاعبي بطولة سوبر كلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

تحتضن السعودية منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمشاركة منتخبات الأخضر، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

وكشف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، المختص بتحديد أسعار والقيم السوقية للاعبين، عن قيمة لاعبي المنتخبات المشاركة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، والتي تجاوزت المليار و500 مليون يورو.

وأوضح موقع “ترانسفير ماركت”، أن تشكيلة البرازيل الحالية في بطولة سوبر كلاسيكو، تبلغ قيمتها 951.30 مليون يورو، فيما تصل القيمة السوقية للاعبي منتخب الأرجنتيني حاليًّا، 550.58 مليون يورو.

وحلت القيمة السوقية للاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة سوبر كلاسيكو 15.25 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة لاعبي العراق وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، 3.47 مليون يورو.

وافتُتحت منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، مساء الخميس، بمباراة العراق والأرجنتين التي انتهت بفوز التانغو برباعية دون رد، فيما ستُقام ثاني مواجهات المسابقة الودية الدولية مساء اليوم الجمعة، حيث تواجه السعودية منتخب البرازيل.