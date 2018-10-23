تعرف على ترتيب هدافي دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يشهد كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، منافسة قوية بين اللاعبين على صدارة هدافي المسابقة المحلية بعد مرور 6 جولات على انطلاقها.

وينفرد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، المهاجم الأرجنتيني كريستيان غوانكا بصدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 أهداف، بمعدل هدف كل 75 دقيقة لعب.

ويتنافس 5 لاعبين على المركز الثاني في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم؛ نجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بمعدل هدف كل 9 دقيقة، يليه النصراوي أحمد موسى بمعدل هدف كل 112 دقيقة.

وجاء مهاجم التعاون، البرازيلي هيلدون راموس في المركز الرابع بمعدل هدف كل 115 دقيقة، ثم نجم نادي الشباب، ناصر الشمراني الذي سجل 4 أهداف أيضًا بمعدل هدف كل 125 دقيقة لعب، ثم التعاوني لياندر تاوامبا بمعدل هدف كل 130 دقيقة.

ويتصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ15 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة، ثم النادي الأهلي بـ13 نقطة، وحل الوحدة رابعًا برصيد 12 نقطة.