تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم الاثنين

تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم الاثنين

2018/10/22
الساعة 8:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) تمتد إلى مناطق نجران ، الباحة، و مرتفعات مكة المكرمة المدينة المنورة .

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على مناطق (القصيم و الشرقية) وأجزاء من منطقتي حائل والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط بسرعة 15-38كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول جنوبية شرقية مساءً على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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