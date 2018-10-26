تعرف على حُكام مباريات الدوري السعودي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحُكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حُكام مباريات اليوم في ختام الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الشباب والقادسية طاقم تحكيم ويلزي، مكون من؛ سيمون لي أيفانس حكم ساحة، ويُساعده غاريث جونز وإيان بيرد، والكويتي عمار أشكناني الحكم الرابع، وسيكون حكم الفيديو البرتغالي تياغو مارتينز.

ويتولى إدارة مباراة الباطن والتعاون طاقم تحكيم سويسري، مكون من؛ حكم ساحة فيداي سان، ويُساعده سلادان جوسيبوفيتش وماركو زويرشر، والحكم الرابع الكويتي علي شعبان، والبولندي زبيغنيو دوبرينين حكم فيديو.

ويقوم طاقم تحكيم كرواتي بإدارة مباراة أُحد والوحدة، مكون من؛ إيفان بيبيك حكم ساحة، ويُساعده توميسلاف بيتروفيك وميرو جرجيك، والكويتي أحمد العلي حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو البولندي بايوتر لسياك.

ويقود الصربي ميلوراد ماجيتش مباراة الفيحاء والنصر، ويُساعده ميلوفان ريستيك وداليبور دورديفيتش، والحكم الرابع دانيلو غروجيتش، والبرتغالي أنطونيو نوبر حكم الفيديو.