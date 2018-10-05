تعرف على حُكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة التعاون والشباب الحكم السلوفيني دامير سكومينا، ويُعاونه كلٌّ من جور بربروتنيك وماتي زونيك، وسيكون البحريني عيسى عبد الله حكمًا رابعًا، والنرويجي سيفين موين حكم فيديو.

ويتولى الحكم توماسز ميسيال إدارة مباراة أُحد والباطن، ويُعاونه كل من مارسين بوركوفسكي وداويد جوليس، بالإضافة إلى الكرواتي إيغور باجاك كحكم رابع، وسيكون حكم الفيديو زبيغنيو دوبرينين.

ويقود مباراة الأهلي والفيصلي الحكم الهولندي بول فان بويكول، ويُعاونه الثنائي تشارلز شواب وجوست فان زويلين، والحكم الرابع سيكون الروماني استيفان كوفاكس، والتشيكي بافل كرالوفيتش حكم فيديو.

وسيكون الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ حكمًا لمباراة النصر والحزم، ويُساعده ثنائي من آيرلندا الشمالية، وهم ريتشارد ستوري وستيفن بيل، والبحريني محمد جمال حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو سيمون لي إيفانز.