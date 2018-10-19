تعرف على حُكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حُكام مباريات اليوم في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الباطن والنصر، طاقم تحكيم بولندي مكون من؛ سيمون مارتشينياك، حكم ساحة ويُساعده كل من توماس ليستكيفيس وريدولاو سيجكا، والحكم الرابع الكويتي علي شعبان، بالإضافة إلى حكم الفيديو البولندي بافيل جيل.

ويقود مباراة الفيصلي والتعاون، طاقم تحكيمي ويلزي مكون من؛ سيمون لي أيفانس، حكم ساحة، ويُساعده ليويس إدواردز وجاكوب كولين، وإيغور باجاك حكم رابع، والهولندي جوشيم كامفويس حكم الفيديو.

ويتولى الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ إدارة مباراة الرائد والفتح، ويُساعده الثنائي الأيرلندي ألين لينتش وديرموت بروتون، والحكم الرابع الكرواتي إيفان بيبيك، والهولندي الارد ليندهوت حكم الفيديو.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الاتحاد وأُحد، وسيقودها طاقم تحكيم مجري مكون من فيكتور كاساي، حكم ساحة، ويُساعده كل من جورجي رنج وفينسيل توث، والبحريني عمار محفوظ حكم رابع، وحكم الفيديو الهولندي داني ماكيلي.