تعرف على قائمة الاتحاد المغادرة إلى الطائف

المواطن - مروة نبيل

يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يوم غد الاثنين، إلى مدينة الطائف لإقامة معسكر تحضيري هناك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك وفقًا للبرنامج الإعدادي للمدرب الكرواتي الجديد، سلافن بيليتش.

وجاءت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المُغادرة إلى الطائف، كالتالي؛ في حراسة المرمى، عساف القرني، راكان النجار، وريان أبو لطيفة، وفي الدفاع؛ أحمد عسيري، زياد الصحفي، عبدالله الشمري، عمار الدحيم، محمد قاسم، محمد ريمان، حسن معاذ، عمر المزيعل، طارق عبدالله، منصور الحربي وكارليتو.

وضمت قائمة الاتحاد في خط الوسط، كلا من؛ خالد السميري، جابر عيسى، رومارينهو، فالديفيا، جمال باجندوح، كارلوس فيلانويفا، عمار النجار، جوناس دي سوزا، وعلي الزقعان، وفي الهجوم؛ بيتزيتش، عبد الرحمن الغامدي، عبد العزيز العرياني، فهد المولد وعمر الجدعان.

وتعول جماهير الاتحاد كثيرًا على معسكر الطائف في عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات، بعد البداية المتذبذبة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث مُني العميد بأربع هزائم وتعادل في مباراة واحدة خلال أول 5 جولات، ليتذيل ترتيب المسابقة بنقطة واحدة.