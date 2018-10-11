تعرف على موقف خماسي الهلال المصاب.. وموعد عودتهم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن موقف اللاعبين المصابين عبدالله الحافظ، عبدالملك الخيبري، نواف العابد، الفرنسي بافيتيمبي جوميز ومختار فلاتة، وكشف عن موعد عودتهم إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح نادي الهلال أن لاعبه عبدالله الحافظ تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وأجرى عملية جراحية، يوم 29 من شهر مارس الماضي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وبدأ يُشارك تدريجيًّا حاليًّا في تدريبات الزعيم الجماعية.

وأشار نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن لاعبه عبدالملك الخيبري تعرض لكسر إجهادي في الساق وأجرى عملية يوم 9 يوليو الماضي، وبدأ في المشاركة تدريجيًّا بالتدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكشف نادي الهلال عن تعرض لاعبه نواف العابد لإصابة أسفل البطن، قبل أن تعاوده آلام الإصابة السابقة، يوم 8 أغسطس الماضي، ويجري برنامجه التأهيلي الذي يتضمن تدريبات بالكرة، على أن تتحدد مدة البرنامج وفقًا لاستجابته للتمرينات التأهيلية.

وتعرض الفرنسي جوميز لتمزق في العضلة الأمامية، خلال تدريبات الإحماء قبل مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري، يوم السبت الماضي، ويجري برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا، لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويُعاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مختار فلاتة من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها يوم 25 من شهر سبتمبر، ويجري برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا، ومن المُقرر أن يستمر لمدة لا تقل عن شهر من الآن.