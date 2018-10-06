تعرف على نسبة السكر في التمرة الواحدة وبعض المشروبات الغازية

المواطن - الرياض

يعتبر موضوع السكريات في بعض الأطعمة سببًا لأرق وانزعاج من يريد عمل حمية غذائية أو يسعى إلى النحافة، أو حتى مرضى السكري.

وأجاب الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على بعض الاستفسارات بشأن كمية السكريات في مشروب “السفن أب” والتمر.

وأوضح النمر أن وزن السكر في الكوكاكولا والسفن أب هي 10 جرامات لكل 100 ميللتر تقريبًا، وهذا يعادل ملء ملعقتين ونصف (ملعقة شاي) أو أقل من ملعقة الطاولة قليلًا ملؤها 12 جرام سكر).

أما بالنسبة إلى نسبة السكر في التمرة الواحدة، فيختلف الأمر بحسب النمر حسب وزن التمرة ونوعها، وعلى وجه العموم مثلًا تمرة وزنها 7 جرام تقريبًا تحتوي ٤.٥ جرام سكر (أكثر من وزن ملعقة شاي واحدة من السكر).