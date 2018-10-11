تعرّف على القنوات الناقلة لمباريات البطولة الرباعية

المواطن - محمد سمعه

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن القنوات التي ستنقل مباريات الدورة الرباعية الودية والتي تنطلق بداية من اليوم بمباراة المنتخب العراقي والمنتخب الأرجنتيني.

وستنقل ثلاث قنوات الحدث العالمي وهم” القنوات السعودية الرياضية، قناة دوري بلس، قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية”.

ويذكر أن المنتخب العراقي سيخوض مواجهته الأولى في الدورة الرباعية أمام أعين الجماهير السعودية في الرياض، ضد منتخب الأرجنتين حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

وستكون المباراة الثانية في الدورة الرباعية غدًا بين منتخبي السعودية والبرازيل، حيث تنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

أما المباراة الثالثة فستكون بين منتخبي السعودية والعراق يوم الاثنين المقبل على ملعب جامعة الملك سعود.

وستكون المباراة الختامية والأخيرة للبطولة الرباعية، بين منتخبي البرازيل والأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جدة.

وكان المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه تيتي هو آخر الواصلين إلى العاصمة الرياض من أجل المشاركة في الدورة الودية، حيث تم استقبال بعثة راقصي السامبا بالورود.

ويهدف المنتخب السعودي صاحب الأرض والضيافة إلى استغلال الدورة الرباعية أفضل استغلال من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومن أجل طمأنة الجماهير على أداء الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا في يناير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المنتخب السعودي تعادل وديًا في آخر لقاء دولي خاضه قبل البطولة الرباعية مع المنتخب البوليفي بنتيجة هدفين لكل فريق.