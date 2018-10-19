تعرّف على مواجهات دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض كل من برشلونة وأتليتكو مدريد وريال مدريد مباريات سهلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تم الكشف عن قرعة البطولة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وجاءت المباريات كالتالي:

فالنسيا ضد ديبورتيفو إيبرو. أتليتكو مدريد ضد سان أندرو. برشلونة ضد ليونيسا. إشبيلية ضد فيلانوفيسي. ريال مدريد ضد اتحاد مليلة. فياريال ضد ألميريا. ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير. إسبانيول ضد قادش. بلد الوليد ضد ريال مايوركا. ليفانتي ضد ديبورتيفو لوجو. سبورتينج خيخون ضد إيبار. قرطبة وخيتافي. هويسكا وأتليتك بلباو. ليجانيس ورايو فاييكانو. ديبورتيفو ألافيس وجيرونا. سيلتا فيجو و ريال سوسيداد.

وستُقام مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا في الـ31 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تُقام مباريات العودة في الدور ذاته في الخامس من شهر ديسمبر.

وكان نادي برشلونة تُوج ببطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي وذلك بعد الفوز على نادي إشبيلية بخماسية دون رد في المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو معقل نادي أتليتكو مدريد.

يُعد نادي برشلونة أكثر الفرق حصولًا على بطولة كأس ملك إسبانيا برصيد 40 بطولة.

ويسعى نادي برشلونة للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، أما المدرب خولين لوبيتيجي فيرغب في الفوز بأي بطولة مع الريال حيث يعاني بسبب سوء النتائج منذ انطلاق الموسم.