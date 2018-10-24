تعرّف على نتائج مباريات الثلاثاء بـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار على مباريات الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأقيمت ثماني مباريات كانت بدايتها مباراة بايرن ميونيخ وآيك آثينا اليوناني، حيث انتهى اللقاء بفوز الفريق البافاري بهدفين دون رد.

أما المباراة الثانية فكانت أقيمت بين فريقي فالنسيا الإسباني ونادي يونج بويز السويسري وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح نادي أياكس أمستردام الهولندي في الفوز على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة هدف دون رد.

وواصل مانشستر سيتي نتائجه المميزة في دوري الأبطال وهزم نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثية دون رد، بينما تعادل نادي ليون الفرنسي مع فريق هوفنهايم الألماني بثلاثية لكل فريق.

وعاد نادي ريال مدريد الإسباني إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على نادي فيكتوريا بلزن التشيكي بثنائية مقابل هدف.

أما نادي روما فتفوق على فريق سيسكا موسكو الروسي بثلاثية دون رد.

وانتهت قمة مباريات الثلاثاء بين ناديي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بفوز اليوفي بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

يذكر أنه تُقام ثماني مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون المباريات كالتالي “موناكو الفرنسي ضد كلوب بروج البلجيكي، توتنهام الإنجليزي ضد أيندهوفن الهولندي، إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، أتلتيكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند، جالطة سراي التركي ضد شالكه الألماني، ليفربول الإنجليزي ضد زفيزدا الصربي، لوكوموتيف موسكو الروسي ضد بورتو البرتغالي، باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نابولي الإيطالي”.