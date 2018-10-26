تعزيزات عسكرية إلى تعز للتصدي لإرهاب مليشيات الحوثي
عمليات التهريب للمليشيات الإنقلابية لا تتوقف

تعزيزات عسكرية إلى تعز للتصدي لإرهاب مليشيات الحوثي

2018/10/26
الساعة 10:18 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دفعت ألوية العمالقة، اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهتي البرح والكدحة في الوازعية غربي محافظة تعز لدعم القوات المرابطة بقوات مجهزة بالعدة والعتاد.

ونقلت وكالة أنباء يمنية أن “القوات ستعمل على تثبيت الأمن في المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً والتصدي لأي عمليات تهريب”.

وتأتي التعزيزات تزامناً مع استعداد كبير لألوية العمالقة لمعركة حاسمة في المناطق الواقعة غرب محافظة تعز لتحريرها من ميليشيات الحوثي.


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