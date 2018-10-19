تعفن الدم أخطر من الإرهاب.. الرضاعة هي الحل

المواطن - متابعة

كشفت دراسة فنلندية حديثة أن الأطفال الذين يحصلون على رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر لديهم عدد أقل من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في أحشائهم.

ويتسبب تعفن الدم الناتج عن البكتريا المقاومة للمضادات في وفاة حوالي 214 ألف رضيع كل عام حول العالم بسبب الدم الناجم عن مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين يرضعون من الثدي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لديهم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في أحشائهم أقل من أولئك الذين يحصلون على رضاعة طبيعية أقل، أو أولئك الذين لا يحصلون عليها على الإطلاق.

وحلل الباحثون من جامعة هلسنكي، في أكبر دراسة من نوعها، جينات 16 أمّا وأطفالهن، على مدى ثمانية أشهر، وهذا يشمل تسلسل الحمض النووي لما مجموعه 96 عينة، شملت حليب الثدي وبراز كل من الأمهات والأطفال الرضع.