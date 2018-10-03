تعلم المدينة يعلن توفر وظائف شاغرة.. هنا رابط التقديم

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت إدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، عن توفر وظائف بمسمى (حارس وزوجته) لمدارس (البنات) بمدارس المدينة المنورة، ووظائف أخرى بمسميات (حارس وزوجته، حارس، سائق، مستخدم)، بالمحافظات التابعة (الحناكية، خيبر، بدر، وادي الفرع).

وأهابت الإدارة بمن يرغب في التعيين على هذه الوظائف من حملة الشهادة الثانوية فما دونها، التقديم على هذه الوظائف إلكترونيًّا من خلال موقع الإدارة الرسمي.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 27/ 01/ 1440هـ ولمدة عشرة أيام.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (اضغط هنا).

ونوهت إدارة التعليم بالمدينة، بأهمية تحري الدقة في تعبئة البيانات، حيث سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية الشروط المعلنة، ولمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).