تعليق الدراسة في جامعة أم القرى

المواطن - مكة المكرمة

قررت جامعة أم القرى تعليق الدراسة اليوم للمحاضرات المسائية بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

تعليق جامعة أم القرى للدراسة جاء بعد صدور تنبيه من الدفاع المدني لأهالي العاصمة المقدسة من حالة جوية مضطربة تمتد حتى غد الخميس.

وحذر الدفاع المدني في مكة من تقلبات جوية اعتبارًا من اليوم وحتى غد الخميس.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية والأمطار المصحوبة بالرياح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، الخرخير، شرورة) والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي فيما تهطل أمطار رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة،المدينة المنورة، حائل ، تبوك،الجوف، الحدود الشمالية ،الشرقية، الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول خلال المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.