تعليق الدراسة في جامعة فلوريدا بسبب إعصار مايكل

المواطن - متابعة

أغلقت جامعة ولاية فلوريدا الحرم الجامعي في تالاهاسي وبنما سيتي بدءاً من الثلاثاء حتى يوم الجمعة بسبب إعصار مايكل.

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، يوم الاثنين، أن الإعصار مايكل أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على غرب كوبا مع توجهه صوب خليج المكسيك مستهدفاً فلوريدا.

وأضاف المركز أن موقع الإعصار حالياً يبعد نحو 45 كيلومتراً شمال غربي الطرف الغربي لكوبا برياح تبلغ سرعتها القصوى 130 كيلومتراً في الساعة وهو من الفئة من الأولى.

وقال خبير في الأرصاد الجوية مقره ميامي: إن من المتوقع أن يصبح مايكل إعصاراً ضخماً من الفئة الثالثة بحلول ليل الثلاثاء.

ومايكل هو حالياً إعصار من الدرجة الأولى، لكن خبراء الأرصاد توقعوا بأن يشتد لدى بلوغه اليابسة إلى الفئة الثالثة على مقياس سفير سيمبسون ذي الدرجات الخمس مصحوبا بسيول قد تهدد حياة البشر.

وأعلن حاكم فلوريدا، ريك سكوت، الأحد، حالة الطوارئ في أكثر من 20 مقاطعة في الولاية مما وضع أكثر من 5 آلاف من جنود الحرس الوطني في حالة تأهب.

وكان إعصار مايكل مصحوباً بريح عاتية ومحملاً بأمطار غزيرة سقطت الأحد والاثنين على أجزاء من المكسيك وكوبا لدى مروره في الكاريبي.

وكان مركز الأعاصير قال إن الإعصار تحرك شمالاً في مسار بين جزيرة كوزوميل في جنوب شرق المكسيك والطرف الغربي لكوبا.

وبعد أن يضرب فلوريدا من المتوقع أن تتحرك العاصفة يومي الأربعاء والخميس صوب الشمال الشرقي على ساحل الأطلسي نحو ولايتي نورث وساوث كارولينا اللتين لا تزالان تتعافيان من آثار الإعصار “فلورنس” الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي.