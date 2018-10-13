تعليق الدراسة في عمان مع اقتراب إعصار لبان

المواطن - الرياض

قررت وزارة التربية في عمان تعليق الدراسة غدًا في مدارس محافظة ظفار؛ بسبب إعصار لبان الذي اقترب من السواحل العمانية.

وقالت وزارة التربية عبر حسابها الرسمي في تويتر: إن ذلك يأتي حرصًا منها على سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، في ظل ظروف الحالة المدارية لبان، على أن يستأنف الدوام في كافة مدارس المحافظة يوم الاثنين الموافق 15/ 10/ 2018م.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه العاصفة المدارية لبان في بحر العرب التأثير المباشر على سواحل محافظة ظفار بسلطنة عمان بأمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة، ويتوقع أن تتحرك نحو سواحل حضرموت والمهرة بالجمهورية اليمنية خلال الـ42 ساعة القادمة محملة بالأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وقالت الأرصاد العمانية: إن العاصفة لبان واصلت اليوم تحركها باتجاه الغرب نحو السواحل اليمنية بالقرب من ساحل محافظة ظفار، متوقعة أن يستمر تأثر محافظة ظفار اليوم السبت وغدًا الأحد بأمطار غزيرة رعدية أحيانًا تتسبب في جريان الأودية ورياح نشطة تقدر بين 33 إلى 15 عقدة (55- 23كم/ ساعة) مع هبات رياح شديدة السرعة على المناطق الجبلية.