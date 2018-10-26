تعليق عاضب من سلطان بن سحيم بعد رفرفة علم الاحتلال في قطر

المواطن - الرياض
علق الشيخ سلطان بن سحيم على عزف النشيد الوطني الإسرائيلي (هاتيكفا) ورفع علم الاحتلال في افتتاح بطولة العالم للجمباز في قطر، التي تُجري مبارياتها من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.
وقال ابن سحيم: “ما أقسى أن ينظر العرب لبلادنا كأول المطبعين وآخر الصادقين، ما أسوأ أن يرفرف علم إسرائيل في سماء عاصمتنا الحبيبة”.
وتابع: “يظنون أنهم نجحوا في إيهام العالم بمقاومتهم وهم أصدق أصدقاء الإسرائيليين”.
وختم سلطان بن سحيم بقوله: “ما أقبحه من نظام.. ما أتعسه من نفاق”.
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