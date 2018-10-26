تعليق عاضب من سلطان بن سحيم بعد رفرفة علم الاحتلال في قطر
قال: ما أقبحه من نظام وما أتعسه من نفاق

تعليق عاضب من سلطان بن سحيم بعد رفرفة علم الاحتلال في قطر

2018/10/26
الساعة 6:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

علق الشيخ سلطان بن سحيم على عزف النشيد الوطني الإسرائيلي (هاتيكفا) ورفع علم الاحتلال في افتتاح بطولة العالم للجمباز في قطر، التي تُجري مبارياتها من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

وقال ابن سحيم: “ما أقسى أن ينظر العرب لبلادنا كأول المطبعين وآخر الصادقين، ما أسوأ أن يرفرف علم إسرائيل في سماء عاصمتنا الحبيبة”.

وتابع: “يظنون أنهم نجحوا في إيهام العالم بمقاومتهم وهم أصدق أصدقاء الإسرائيليين”.

وختم سلطان بن سحيم بقوله: “ما أقبحه من نظام.. ما أتعسه من نفاق”.


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