تعليمات الفيفا تمنع أستراليا من مواجهة أحد وديًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، أنه لن يواجه المنتخب الأسترالي وديًّا بعد اعتذار الأخير.

ويُقيم نادي أحد معسكرًا إعداديًّا حاليًّا في مدينة أبو ظبي الإماراتية؛ استعدادًا للجولات المقبلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ولن يخوض المنتخب الأسترالي مباراة ودية أمام نادي أحد؛ وذلك بسبب أجندة الفيفا حيث ينص الاتحاد الدولي لكرة القدم على منع المنتخبات من خوض أي لقاءات مع الأندية في مباريات أيام الفيفا.

وسيفكر نادي أحد خلال الفترة المقبلة في خوض لقاء بديل مع فريق آخر بعد اعتذار المنتخب الأسترالي عن مواجهة النادي.

يذكر أن نادي أحد كان خسر في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من فريق الباطن بهدف دون رد.