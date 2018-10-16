تعليم الدوادمي توفر وظائف على لائحة المستخدمين وبند الأجور

المواطن - الدوادمي

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة، على لائحة المستخدمين بالمرتبة (31) وبند الأجور فئة (أ)، بمسمى (سائقين ومستخدمين) بالإدارة، و(سائقين ومستخدمات) بمكاتب التعليم بالجمش والبجادية ونفي والسر، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متزوجاً ويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين.

2- أن يكون مكملاً لعمر (18) عاماً.

3- أن يكون المتقدم من سكان المكان الذي يقع به الاحتياج مع إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة وأن يكون حديثاً.

4- إجادة القراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة.

5- أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) بموقع وزارة الخدمة المدنية.

6- أن لا يكون لدى المتقدم راتب تقاعد من مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

7- أن يكون سجل المتقدم خالياً من السوابق لدى الجهات الأمنية، أو قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف.

8- أن يجتاز الفحص الطبي.

9- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم بتاريخ 1440/02/12هـ وينتهي بتاريخ 1440/02/19هـ، من خلال الرابط التالي (هنا).