تعليم الرياض تطلق حملة للتعريف بخط مساندة الطفل

المواطن - واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارتي الإرشاد الطلابي للبنين والبنات اليوم، الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل 116111 في جميع المدارس الحكومية والأهلية ومدارس التحفيظ، بهدف تمكين الطلاب والطالبات دون سن 18 من الاتصال بالرقم مجاناً وطلب المشورة المناسبة وإحالة مشكلاتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعالجتها متى لزم الأمر.

وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي للبنين عبدالرحمن السبيل أن الحملة جاءت بناء على توجيه وزارة التعليم وسعيها المستمر نحو الأفضل لتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال مراقبة إنفاذ حقوق الطفل في الحماية والرعاية في المملكة، والشراكة المؤسسات المحلية المعنية بالطفولة ومنظمات خطوط نجدة الطفل الدولية، مبينًا أنها ستستمر خمسة أيام في الفترة من 12/ 2/ 1440هـ حتى 16/ 2/ 1440هـ، وستتضمن التوعية من خلال الأفلام الإعلانية والمطبوعات الخاصة بخط المساندة.

وأكّد السبيّل أن خطة نشر ثقافة خط مساندة الطفل 116111 ستشمل مراحل التعليم العام كافة، وتهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بوجود الرقم، وأنه جهة تقدم لهم المشورة والدعم بكل سرية وخصوصية وتحت ضوابط محددة، إضافة إلى تبصير المعلمين والإداريين بأهمية الإدراك بأن خط مساندة الطفل خط مخصص لجميع الأطفال وفق إمكانياته ومراحلهم العمرية وليس للأطفال الذين يتعرضون للعنف فقط، وتوعيتهم بالتأكيد على الطلبة بآلية استخدام الخط بالطريقة الأخلاقية الصحيحة والمثلى للاستفادة من هذا المشروع.

من جانبها، أشارت مديرة الإرشاد الطلابي للبنات سحر بنت عطية إلى أن أساليب تنفيذ الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل 116111 ستتنوع من خلال تضمين التوعية بخط المساندة برامج الإذاعة المدرسية، وإقامة محاضرات وورش عمل مع أولياء الأمور، وإعداد حقائب خاصة بذلك وتوزيعها أثناء فترة الحملة، ووضع الرقم الهاتفي لخط مساندة الطفل ضمن ساعة النشاط في المدرسة، إضافة إلى نشر ثقافة الخط عبر التغريدات في وسائل التواصل الرسمية، واختيار لوحة محددة في المدرسة لاستقبال الاستفسارات، مؤكدة أن الاتصال فوري مع الحالات الطارئة وبالتالي الإحالة المباشرة للجهات المسؤولة عن التدخل الفوري ومتابعة بلوغ الخدمة للأطفال في الوقت المناسب، وتقديم المشورة لهم.

ونوهت عطية إلى أن الفئة المنفذة للخطة هم المرشدون الطلابيون والمرشدات الطلابيات، والمعلمون والمعلمات، وتستهدف المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، والطلاب والطالبات، لمساندة الأطفال معنويًا وبناء ثقتهم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بأنفسهم.

يذكر أن مشروع خط مساندة الطفل يعد من المشاريع الوطنية الرائدة لبرنامج الأمان الأسري الوطني لخدمة الطفولة في المملكة ودليلا واضحا على ما أولاه ولاة الأمر من اهتماما متزايد بمختلف القضايا التي تهم شؤون الأسرة والطفل في كل المجالات، وقد انعكس هذا الاهتمام على المستويين المجتمعي والوطني، حيث انطلق في مطلع عام 2011م كمرحلة تجريبية وفي مطلع عام 2014 كمرحلة أساسية تشغيلية.