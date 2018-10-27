تعليم الشرقية يوضح حقيقة تعليق الدراسة غدًا

المواطن - الرياض

نفى تعليم الشرقية صحة ما تم تداوله حول تعليق الدراسة غدًا بسبب الظروف الجوية التي شهدتها المنطقة والتي من المتوقع أن تستمر إلى الغد.

وقال تعليم الشرقية في بيات مقتضب: ‏لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة بتعليم الشرقية غداً الأحد حيث لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.

وكانت هناك حالة من الترقب بين أولياء الأمور الإعلان أملاً في تعليق الدراسة خاصة مع تحذير الجهات المعنية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول.

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقاً للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

وأسندت وزارة التعليم قبل عدة أشهر قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني؛ ما أثار حالة من الجدل ما بين مؤيدين ورافضين.

وقررت الوزارة أن يكون تعليق الدراسة محصوراً على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية غداً على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق وكذلك على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الشرقية والرياض.

كما توقعت الأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة فيما ستكون الرياح على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة.

وكانت إدارة التحاليل والتوقعات في الأرصاد حذرت من تقلبات جوية على مناطق المملكة خلال الفترة من مساء يوم الأحد إلى يوم الخميس المقبل.